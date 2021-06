Zowel voor vast internet als mobiele gebruikers blijft Proximus met voorsprong marktleider. Op kleine verschuivingen na blijft het telecomlandschap in dezelfde handen.

Vast internet

Wie een vast internetabonnement heeft, neemt dat in bijna de helft van de gevallen af bij Proximus. De operator heeft een marktaandeel van 45,3 procent. De voormalig monopolist verloor in 2020 wel 0,4 procent marktaandeel. Dat blijkt uit het jaarverslag van het BIPT.

Op de tweede plaats staat Telenet met 35,6 procent. Ook daar verliezen ze 1,1 procent marktaandeel, net zoals bij VOO (10,5 procent marktaandeel) dat 0,4 procent daalt.

Orange groeit

Die klanten lijken vooral richting Orange te trekken. De 'kleinste van de grote spelers' bedient vandaag 7,2 procent van de markt, 1,9 procent extra op jaarbasis. De telecomoperator biedt vandaag vast internet aan via het kabelnetwerk van Telenet en kon daar vorig jaar nog nieuwe, lagere, groothandelstarieven voor verkrijgen.

Mobiel

Op de mobiele markt zijn de verhoudingen anders, maar ook hier blijft Proximus de dominante partij. Het bedrijf bedient 39 procent van de mobiele markt en won vorig jaar 0,3 procent marktaandeel. Orange en Telenet/Base zijn beiden ongeveer even groot met 26 procent marktaandeel. Telenet verloor 1,7 procent marktaandeel, Orange verliest 0,2 procent.

Full MVNO's

De cijfers slaan op de eigen klanten plus de klanten via light MVNO's (virtuele operatoren). De full MVNO's (Lycamobile, Mobile Vikings en JIM Mobile, VOO en Vectone) zijn samen goed voor 9,2 procent van de markt, een stijging van 1,4 procent. Al merkt het BIPT zelf op dat die stijging er deels komt door de migratie van VOO van light MVNO naar full MVNO.

Kijken we puur naar de omzet op de mobiele markt dan valt op dat Orange het bijzonder goed doet in verhouding tot haar marktaandeel. Hier haalt Proximus 42 procent, Orange 31 procent (voor 26 procent van de simkaarten) en Telenet 23 procent. De vier procent die overblijft is voor de full MVNO-spelers.

1,4 miljard euro

Tot slot maakt het BIPT ook bekend hoeveel er door de operatoren samen werd geïnvesteerd. Het gaat om 1.466.859.764 euro in 2020. 212.902.739 euro ging naar mobiele diensten, 832.407.221 euro voor het vaste netwerk en 421.549.804 euro naar andere diensten.

Update:

De omzet die de MVNO's samen halen is vier procent en niet één procent van de totale markt. Die fout is aangepast in het artikel.

