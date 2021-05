Na Orange en Proximus biedt nu ook Mobile Vikings ondersteuning voor de eSIM. Uniek bij de virtuele operator is dat klanten hun 'digitale simkaart' volledig online kunnen activeren. De Hasseltse operator past tevens enkele abonnementen aan.

De zogeheten Mobile Vikings-eSIM is verkrijgbaar in alle tariefplannen voor abonnementen. Het digitale simkaartje kan volledig online aangevraagd en geactiveerd worden tijdens de registratie van een nieuw abonnement of achteraf, zonder meerkosten. Bij die aanvraag krijgt de gebruiker een overzicht van compatibele smartphones om zeker te zijn dat zijn toestel geschikt is.

Voorlopig biedt Mobile Vikings zijn eSIM uitsluitend voor smartphones aan, en bijvoorbeeld niet voor slimme uurwerken als de Apple Watch of Samsung Galaxy Watch. Bij Telenet kunnen gebruikers sinds vorig jaar wél geconnecteerd blijven via (de eSIM in) hun slimme uurwerk, middels een zogeheten One Number-abonnement. De eSIM-functie van smartphones als de iPhone 12 of Samsung Galaxy S21 wordt door Telenet dan weer niet ondersteund.

Meer data

Naast de eSIM lanceerde Mobile Vikings dinsdag ook enkele aangepaste abonnementen. Het komt erop neer dat de tariefplannen van 10, 12 en 20 euro tot vijftig procent extra mobiele data krijgen. Voor 10 euro ontvang je voortaan 1,5GB data (voorheen 1GB), voor 12 euro 2,5GB (was 2GB) en voor 20 euro kan je maandelijks 10GB data opsouperen in plaats van 7GB.

Volgens Mobile Vikings zijn de aanpassingen van toepassing op een kwart van de abonnees. Op basis van hun huidige tariefplan worden zij aan de start van hun nieuwe facturatieperiode automatisch op het gunstigere tariefplan overgezet.

Wat is een eSIM precies? Een eSIM of voluit embedded SIM is een kleine chip in het toestel die hetzelfde werkt als een klassieke simkaart. Ze neemt echter minder plaats in beslag, waardoor fabrikanten de vrijgekomen ruimte in smartphones en andere gadgets kunnen benutten voor andere features. Ook voor de consument zijn er flink wat voordelen. Zo kunnen gebruikers dankzij een eSIM eenvoudig switchen tussen een professioneel en een privé-abonnement zonder dat er een kaartje moet worden verwisseld. Frequente reizigers, expats en toeristen zullen dan weer makkelijker op een lokaal mobiel telecomaanbod kunnen ingaan wanneer zij in een ander land verblijven. Momenteel zijn er nog niet zo heel veel smartphones of andere toestellen in de handel die de eSIM ondersteunen. De bekendste uitzonderingen zijn de iPhone 12-serie, iPhone 11 (Pro), iPhone XR en de nieuwste iPhone SE, evenals de Samsung Galaxy S20- en S21-reeks, de Galaxy Note20 (Ultra), Galaxy Fold en Galaxy A32. Bij Sony is de Experia 5 II geschikt voor eSIM. De bekendste compatibele smartwatch is de Apple Watch Cellular.

