Mobile Vikings lanceert met 'Only Data' een tariefplan dat enkel data aanbiedt: meer bepaald 8 gigabyte voor 15 euro. Klassiek bellen of sms'en kan niét: ontvangen wel.

Het aanbod focust op gebruikers die alleen nog bellen en sms'en via apps als Whatsapp en Facebook Messenger. Met dit nieuwe aanbod zet Mobile Vikings meteen ook het goedkoopste tariefplan in de markt rond mobiele data. "En in tegenstelling tot andere data only-kaarten in de markt, is de kaart van Mobile Vikings ook bruikbaar in een smartphone met behoud van je telefoonnummer", benadrukt Bart De Groote, CEO van Mobile Vikings. Dat betekent dat je klassieke telefoonoproepen en sms'jes wel kan ontvangen. Maar zelf sms'jes versturen of op de klassieke manier iemand bellen kan niét - weliswaar met uitzondering van noodnummers en gratis nummers.

In juni lanceerde de telecomoperator ook al een nieuwe all-in formule (onbeperkt bellen, sms'en en data) voor 29 euro. Naast het Only Data-tariefplan geeft Mobile Vikings ook een aantal bestaande herlaadkaarten een upgrade met extra mobiele data en een nieuw herlaadtarief. Mobile Vikings hoopt dus duidelijk opnieuw de rol van 'challenger' op zich te nemen, zoals CEO De Groote in een interview met Data News al benadrukte.