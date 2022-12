Telecomoperator Mobile Vikings trekt de tarieven voor nieuwe internetklanten op met twee euro per maand. Bestaande internetklanten behouden hun huidige tarief tot eind volgend jaar. Dat heeft het bedrijf, eigendom van Proximus, donderdag aangekondigd.

Vanaf 1 december stijgt voor nieuwe klanten de prijs voor 'onbeperkt snel internet' van 38 euro naar 40 euro per maand en die voor 'onbeperkt supersnel internet' van 53 euro naar 55 euro per maand. Mobile Vikings verwijst naar de 'torenhoge inflatie', die ook bij het telecombedrijf 'intussen tastbaar' is.

Mobile Vikings specialiseerde zich de voorbije jaren in een aanbod voor consumenten, vooral jongeren, die veel mobiele data gebruiken. Ook bijzonder is dat klanten korting kunnen krijgen op hun factuur door aankopen te doen bij aangesloten onlinewinkels. DPG Media verkocht het bedrijf vorig jaar aan Proximus.

Onder de vleugels van het telecombedrijf breidde het aanbod van Mobile Vikings uit met vast internet. Naast Mobile Vikings heeft Proximus met Scarlet nog een ander dochtermerk.

