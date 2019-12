Modernisering Burgerlijke Stand is eGov-project van het jaar

Ontslagnemende regering of niet, ook dit jaar had Agoria een aantal mooie projecten te beoordelen voor de eGov-awards. 'Modernisering Burgerlijke Stand', dat als winnaar uit de bus kwam, is een project dat niet alleen historisch en heroïsch van aard is, maar ook een digitale pionier blijkt.