Moederbedrijf Google groeit minder hard door moeilijke reclamemarkt

De omzet van Google-moederbedrijf Alphabet is in het derde kwartaal veel minder hard gegroeid dan in eerdere periodes, nu adverteerders voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven door slechte economische vooruitzichten. De winst daalde vergeleken met dezelfde periode vorig jaar met ruim een kwart.

Sundar Pichai, CEO Google