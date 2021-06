Liberty Global, het moederbedrijf van Telenet, voert een campagne voor een nieuwe glasvezeloperator in België en Nederland. Maar de site in kwestie is intussen alweer verdwenen.

Onder de naam VividFibre loopt/liep een campagne op Facebook die geïnteresseerden in Nederland en België een internetabonnement via glasvezel belooft aan snelheden van 400 Mbps tot 20 Gbps. Het gaat op het eerste zicht om een internet-only aanbod (zonder tv of telefonie). De campagne en site werden opgemerkt door Tweakers, maar Liberty Global geeft aan hen geen verdere commentaar over de site.

Tweakers zelf veronderstelt dat het eerder om marktonderzoek gaat dan om een daadwerkelijk aanbod. Dat is vandaag technisch ook quasi onhaalbaar. Telenet heeft in België nog geen glasvezelnetwerk dat tot aan de woning komt (FTTH). Wel bekijkt het al langer een proefproject met Fluvius daarrond.

De advertenties die op Facebook liepen namens VividFibre. © Tweakers

Data News nam contact op met Telenet over de site en het aanbod, maar kreeg daarover nog geen reactie. Intussen is de Belgische site wel offline gehaald en is de Nederlandse website 'under construction'. Ook de advertenties die sinds 4 juni op Facebook liepen lijken intussen weer te zijn ingetrokken.

Dat doet vermoeden dat het eerder om een experiment of een te vroeg begonnen campagne ging dan om een daadwerkelijk aanbod.

Update 23.30 uur

Liberty Global laat weten dat VividFibre 'enkel een oefening in marktonderzoek' is en dus geen concreet aanbod of plan.

