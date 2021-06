Liberty Global, het bedrijf boven Telenet, voert opnieuw een campagne waarin het supersnel internet via een nieuwe glasvezeloperator promoot. Opmerkelijk, want de geadverteerde operator bestaat helemaal niet.

Begin deze maand liep onder de naam VividFibre een campagne op Facebook die geïnteresseerden in Nederland en België een internetabonnement via glasvezel beloofde aan snelheden van 400 Mbps tot 20 Gbps. Liberty Global - het moederbedrijf boven Telenet in ons land en in Nederland voor 50% eigenaar van VodafoneZiggo - werd in de campagne vermeld als technische partner. Na vragen van journalisten werd de campagne snel stopgezet en gingen de websites in België en Nederland offline. Liberty Global liet even later aan Data News weten dat VividFibre 'enkel een oefening in marktonderzoek' is en dus geen concreet aanbod of plan.

Case closed. Tot onze redactie deze week een nieuwe Facebook-campagne te zien kreeg, ditmaal onder de naam FibreNova. De advertenties en websites vertonen bijzonder veel visuele en inhoudelijke gelijkenissen met de eerdere VividFibre-campagne en beloven opnieuw snelheden van 400 Mbps tot een duizelingwekkende 20.000 Mbps. En dat met het opmerkelijke opschrift er bij dat 'studies hebben aangetoond dat glasvezel tot 50% minder fouten leidt dan de traditionele kabeltechnologie.' Opnieuw vinden we op de site heel wat valse informatie. Drie getuigenissen van zogezegde klanten kloppen niet. Even het web doorzoeken naar hun foto onthult meteen dat het om stockbeelden gaat of foto's die al jarenlang circuleren op internet.

Gericht op België, Nederland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk

Opmerkelijk: deze keer zien we nergens op de site of in de campagne een verwijzing naar Liberty Global. 'FibreNova is een onderdeel van FNBCom, een toonaangevende, internationale verstrekker van video-, spraak- en internetdiensten via breedband, met activiteiten in 4 landen', zo lezen we op de website. Voor zover wij kunnen nagaan is FNBCom een niet-bestaand bedrijf. De campagne op Facebook is gelinkt aan een op 23 juni opgerichte Facebook-pagina getiteld 'FibreNova', in de categorie 'Internetprovider' met als website www.fibrenova.co.uk. Voor zover wij kunnen nagaan is FibreNova een niet-bestaande internetprovider. Op de website van de Britse telecomregulator Ofcom is geen spoor te vinden van FibreNova. De domeinnaam werd pas op 15 juni geregistreerd, gelijktijdig met fibrenova.be, fibrenova.nl en fibrenova.ch. De Belgische en Nederlandse versie staan op naam van het Nederlandse ontwerpbureau 'Evers en de Gier'. Die waren ook de eigenaars van de VividFibre-websites.

Opnieuw marktonderzoek?

Na verder uitzoekwerk blijkt dat het wel degelijk opnieuw Liberty Global is die de Facebook-advertenties betaalt. De campagne loopt sinds 24 juni in België, Nederland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, zo leert ons de Ad Library van Facebook. De advertenties leiden je in ons land naar http://givememore.fibrenova.be of https://fullfibre.fibrenova.be. Op die website kunnen geïnteresseerden hun postcode ingeven - net zoals dat bij VividFibre het geval was - om de beschikbaarheid van de diensten te controleren. Niet dat de 'check' iets concreet doet: je komt dan sowieso op een pagina uit die vertelt dat het aanbod nog niet beschikbaar is. Maar misschien is het Liberty Global alleen om de postcodes te doen? Of om de interesse te peilen binnen specifieke doelgroepen? Of om na te gaan welke (weliswaar fictieve) bundels het meeste interesse wegdragen? Of is het hen er toch om te doen om die (meta)data te combineren met andere beschikbare gegevens van de échte operatoren die actief zijn onder de Liberty Global vlag?

Data News contacteerde Liberty Global met de vraag of het opnieuw om 'puur marktonderzoek' gaat, en kreeg daar ondertussen een bevestigend antwoord op - zonder extra duiding. Hoe dan ook kun je je wel heel wat ethische en misschien ook juridische vragen stellen bij een marktonderzoek verpakt als een reclamecampagne voor niet-bestaande internetdiensten aangeboden door een onbestaande operator.

Overzicht in Facebook Ad Library van de reclamecampagnes van Liberty Global rond FibreNova. © KVdS/DN

