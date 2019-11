Moederbordenfabriek van Fujitsu overgenomen

Een jaar geleden kondigde de Japanse elelektronicaproducent Fujitsu aan haar site in Augsburg volledig te sluiten, een van de laatste computerfabrieken in Europa. De productie van moederborden wordt daar toch voortgezet, blijkt nu, want dat onderdeel is overgenomen door het Duitse Kontron.

Moederbord D3646-S (vroeger geproduceerd door Fujitsu, nu door Kontron) © Fujitsu

Een jaar geleden kondigde Fujitsu een forse afslanking in Europa aan, waaronder de volledige sluiting van haar computerfabriek in het Zuid-Duitse Augsburg tegen 2022. De fabriek, een oude Siemens-locatie, vervaardigt desktop-computers, laptops en opslagsystemen. Er zouden 2.100 jobs, waarvan 300 indirect, verdwijnen. Nu schrijft IT-site Heise dat het Duitse computerbedrijf Kontron de moederborddivisie heeft overgenomen. Het bedrijf zal de productie van de moederborden voortzetten om ze te gebruiken voor de besturing van industriële robots en voor IoT-softwaretechnologie, klinkt het. Het hoofdkwartier van Kontron is vlakbij de oude Fujitsu-fabriek in Augsburg gelegen. Er is daar ook een vestiging van robotspecialist Kuka. Het is onbekend hoeveel jobs er na de overname behouden blijven.