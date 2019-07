Google heeft bij de Ierse Data Protection Commission melding gemaakt van een datalek nadat VRT meldde dat Google medewerkers gesprekken van Vlaamse en Nederlandse gebruikers beluisterden.

Indien blijkt dat Google hiermee wetgeving heeft overtreden, kan het techbedrijf een boete opgelegd krijgen.

Dit meldt persbureau Bloomberg. VRT meldde vorige week dat medewerkers van Google en werknemers van bedrijven die door Google worden ingehuurd gesprekken kunnen beluisteren die via Google Home of Google Assistant op Android smartphones zijn gemaakt. In sommige gevallen gaat het hierbij om opdrachten die gebruikers bewust hebben gegeven, maar in sommige gevallen zijn ook onbewust gesprekken opgenomen.

'Reviewen en transcriberen'

In een blogpost reageert Google op het incident. Het bedrijf erkent dat taalexperts een kleine set opdrachten 'reviewt en transcribeert' om een 'beter begrip te krijgen van die talen'. Google spreekt van een kritiek onderdeel van het ontwikkelproces van spraaktechnologie en noodzakelijk om producten als Google Assistant te kunnen creëren.

Google stelt dat één van de reviewers de regels heeft overtreden. "We hebben net ontdekt dat één van deze taalreviewers onze databeveiligingsbeleid heeft overtreden door vertrouwelijke Nederlandse audiogegevens te lekken", aldus Google in de blogpost.

"Ons security en privacy response team is ingeschakeld om dit probleem, voeren onderzoek uit en zullen actie ondernemen. We voeren ook een volledige review uit van onze waarborgen op dit gebied om misbruik zoals dit in de toekomst te voorkomen."

In samenwerking met Dutch IT-Channel.