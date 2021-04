De aandeelhouders van Proximus hebben de benoeming van Ibrahim Ouassari tot bestuurder van het telecombedrijf goedgekeurd. Ouassari is oprichter van MolenGeek in Molenbeek, een organisatie die de technologiewereld toegankelijk wil maken voor mensen met diverse achtergronden, onder meer via opleidingen.

Ouassari richtte MolenGeek in 2015 op. Het project kreeg onder meer steun van internetgigant Google en breidde de voorbije jaren uit naar andere steden in België en in het buitenland. Ibrahim Ouassari is ook oprichter en CEO van IT-bedrijf UrbanTech.

Ouassari, benoemd voor vier jaar, is de enige nieuwe naam in de raad van bestuur van Proximus. Daarnaast stemden de aandeelhouders ook voor de verlenging van twee mandaten. Technologieondernemer Pierre Demuelenaere blijft onafhankelijk bestuurder. Hij wordt wel maar herbenoemd voor twee jaar, omdat bestuurders slechts twaalf jaar mogen zetelen. Ook voormalig eurocommissaris Karel De Gucht (Open Vld) blijft aan boord. Hij werd herbenoemd voor een nieuwe periode van vier jaar. De Gucht zit in de raad van bestuur namens de federale overheid, die meer dan de helft van de aandelen van het telecombedrijf in handen heeft.

De Clerck nog één jaar voorzitter

Een bestuurder bij Proximus krijgt een vaste jaarvergoeding van 25.000 euro, een zitpenning van 5.000 euro per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur en een zitpenning van 2.500 euro per vergadering van een adviserend comité. Dat laatste bedrag wordt verdubbeld als de bestuurder voorzitter is van het comité. Daarnaast is er een vaste jaarlijkse vergoeding van 2.000 euro voor communicatiekosten.

Oud-CDV-politicus Stefaan De Clerck blijft nog een jaar voorzitter van de raad van bestuur. Volgend jaar moet er wel een nieuwe voorzitter worden aangeduid, omdat De Clerck dan de leeftijdsgrens van 70 jaar zal hebben bereikt.

