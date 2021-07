Rusland heeft internetgiganten waaronder Google en Facebook verplicht om een filiaal in het land te openen. President Poetin ondertekende deze week een wet in die zin.

Ieder IT-bedrijf dat dagelijks minstens een half miljoen Russen bereikt en zich op een Russisch publiek richt, zal vanaf begin volgend jaar moeten kunnen aantonen dat het over een kantoor in Rusland beschikt. Op die manier wil Moskou de filialen verantwoordelijk kunnen stellen voor schendingen van de wetgeving en kan er ook een samenwerking met de Russische autoriteiten worden opgelegd.

Volgens de wettekst komen ook Twitter, YouTube en Instagram op die manier in het vizier. Overtredingen kunnen leiden tot boetes of zelfs de volledige blokkering van de betrokken dienst in Rusland.

Fel bekritiseerd

De wettekst werd door tegenstanders al fel bekritiseerd. De Russische directeur van Wikipedia uitte de vrees dat zijn bedrijf nu in theorie tot 'buitenlandse agent' zou kunnen worden bestempeld. Volgens de wet moeten media en organisaties zich in Rusland laten registreren als buitenlandse agenten als ze gefinancierd worden met geld uit het buitenland.

De afgelopen maanden heeft Rusland herhaaldelijk boetes opgelegd aan onder meer Twitter, omdat het bedrijf oproepen tot protesten niet consequent zou hebben verwijderd. Bovendien werd de snelheid van Twitter tijdelijk beperkt bij wijze van strafmaatregel.

