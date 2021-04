De vertraagde werking van Twitter in Rusland wordt nog zeker een maand verlengd, tot midden mei. Tot een blokkering van de microblogsite, waarmee eerder gedreigd werd, komt het vooralsnog niet.

De Russische overheid besliste midden maart om de werking van Twitter in eigen land te vertragen. De sociaalnetwerksite zou de wet hebben overtreden, omdat ze weigerde publicaties te verwijderen die als illegaal worden beschouwd.

Publicaties verwijderen

Sindsdien zou Twitter ongeveer 1.900 van de 3.100 betrokken publicaties over drugs, zelfmoord of kinderporno verwijderd hebben, zegt de Russische toezichthouder Roskomnadzor. Hij geeft Twitter nu een maand extra de tijd om ook de resterende geviseerde publicaties te verwijderen. Als dat tegen midden mei niet is gebeurd, kan het alsnog tot een blokkering komen, dreigt Roskomnadzor.

Enkele dagen geleden nog kreeg Twitter van een Russische rechtbank een boete van honderdduizend euro opgelegd omdat het weigerde tweets te verwijderen waarin jongeren werden opgeroepen te protesteren tegen de gevangenneming van de prominente Kremlin-criticus Aleksej Navalny.

Twitter zei eerder bezorgd te zijn over de impact van de Russische maatregelen op de vrijheid van meningsuiting en ontkende toe te staan dat het platform wordt gebruikt om gedrag dat in Rusland illegaal is, te bevorderen.

