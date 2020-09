Motorola heeft een nieuwe opklapbare telefoon voorgesteld. Het gaat om een 5G-versie van de Razr die eerder dit jaar uitkwam.

Motorola komt met de Razr 5G. Deze nieuwe versie van Motorola's opklapbare telefoon is, net als de versie van begin dit jaar, sterk geïnspireerd op de 'flip phones' waarmee het bedrijf in de jaren negentig en begin jaren 2000 succes oogstte. Hij plooit dus horizontaal dicht, in plaats van de verticale systemen waarmee enkele concurrenten nu uitpakken.

Uitgeklapt heeft het toestel de dimensies van een moderne smartphone, met een 6,2 inch opvouwbaar scherm. Plooi dat dicht en je krijgt een compacte telefoon met vooraan een piepklein 'Quick View' schermpje (2,7 inch) waarop je bijvoorbeeld tijd, datum en notificaties krijgt.

Klaar voor 5G

Wat is er nieuw aan deze opvolger? Ten eerste de 5G-ondersteuning. Het toestel is uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 765G processor en vier 5G-antennes. In België kan je daar voorlopig weinig mee doen, maar het toestel is alvast klaar voor de nieuwste netwerktechnologie.

Aan de hardwarekant is er gewerkt aan het plooimechanisme. Het scherm plooit in 'traanvorm' in het scharnier, waardoor de eigenlijke telefoon volledig dicht kan. Wanneer de Razr dicht is, zou er dus geen opening mogen vallen tussen de twee helften, zoals dat bij enkele concurrenten wel voorkomt. Motorola heeft bovendien een 'kin' toegevoegd aan de onderkant, een drempeltje dat het scherm op zijn plaats moet houden wanneer het is dichtgeklapt, en het geheel een steviger gevoel moet geven.

Daarnaast heeft Lenovo, ondertussen eigenaar van Motorola, ook geluisterd naar feedback van klanten om nieuwe functies toe te voegen aan het Quick View schermpje aan de buitenkant. Je kan nu berichten sturen, videogesprekken starten en specifieke apps openen zonder de telefoon open te klappen. Veel van die functies lijken op het soort apps die je aanspreekt zonder je smartphone te ontsluiten: snel een muziekje skippen, het uur raadplegen of de wegbeschrijving in Google Maps checken, maar het gaat wel verder dan dat. Er werden snelkoppelingen naar je favoriete contacten aan toegevoegd zodat je vanuit Quick View gesprekken kan starten. Je kan bovendien berichten beantwoorden via spraak-naar-tekst, of intikken op het volledige toetsenbord dat om een of andere reden in dat kleine schermpje is gepropt. Motorola laat gebruikers ook kiezen welke apps ze via het Quick View scherm willen openen, al geeft het bedrijf toe dat niet elke app er goed gaat uitzien in kleine versie.

De Razr 5G © Motorola

Cameracartoon

Zoals dat gaat is ook de camera opgekrikt. De camera vooraan is uitgebreid naar 48MP en kreeg een laserfocus mee. Een leuk cartoontje in het Quick View scherm moet het makkelijker maken om iedereen lachend op de foto te krijgen. Datzelfde scherm kan ook meteen de foto tonen, zodat de mensen die je fotografeert weten of ze er goed op staan. Aan de binnenkant is de Razr nog uitgerust met een 20MP camera voor selfies (in dit geval iets minder belangrijk door het buitenscherm), en voor bijvoorbeeld videogesprekken.

Verder werd de batterij uitgebreid naar 2800mAh en werd de vingerafdruksensor ingewerkt in het Motorola-logo'tje aan de buitenkant. Het toestel noemt zichzelf ook waterafstotend, maar het gaat hier niet om een IP-rating. Ga het ding dus niet onder water houden.

Net als zijn voorganger heeft de Razr 5G een richtprijs van 1.499 euror. Daarmee is hij goedkoper dan andere opvouwbare toestellen zoals de Galaxy Fold van Samsung of de Mate X van Huawei. Het toestel zou in de oktober in ons land moeten uitkomen.

