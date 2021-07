Neuralink, het bedrijf van de Amerikaanse zakenman Elon Musk dat onderzoek voert naar breinimplantaten die kunnen communiceren met apparaten, heeft extra geld in kas.

Het bedrijf haalde 205 miljoen dollar op (zo'n 172 miljoen euro), geld dat afkomstig is van Google en van beginnende investeerders zoals het Founders Fund van Peter Thiel (PayPal).

De extra fondsen zijn bedoeld om het onderzoek te versnellen, en uiteindelijk voor de commercialisering van de eerste producten, zegt Neuralink in een blogpost.

Neuralink werd in 2016 door Musk opgericht, met als doel het menselijk brein te laten communiceren met bijvoorbeeld een pc of smartphone. Concreet wil men hiervoor een (onzichtbare) chip in het brein planten.

Het eerste product van het bedrijf, dat N1 werd gedoopt, zou mensen die verlamd zijn in staat moeten stellen om hun pc vanop afstand te bedienen. Vorig jaar demonsteerde Musk, ook de man achter autofabrikant Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX, een prototype van het implantaat bij een varken.

