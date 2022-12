Twitter is bijna klaar om gebruikers de mogelijkheid te geven meer dan 280 tekens in een bericht te stoppen. Dat heeft eigenaar Elon Musk gezegd in reactie op een bericht van een andere Twitter-gebruiker. De nieuwe topman had al eerder aangegeven dat Twitter werkte aan een manier om langere tweets toe te staan.

Toen Twitter begon, hadden berichten een limiet van 140 tekens. Eind 2017 werd dat verdubbeld naar 280 tekens, wat destijds bij gebruikers niet onomstreden was. Als Twitteraars langere berichten wilden plaatsen, maakten ze meestal een foto van een tekst die ze in een notitie-app op hun telefoon hadden gemaakt of plaatsten ze een andere afbeelding met tekst. Musk had al aangegeven dat hij daar een einde aan wil maken.

Elon Musk werd eind oktober eigenaar van Twitter. Sindsdien laat de miljardair zich op de berichtendienst vaak uit over nieuwe functies en vraagt hij wat Twitteraars zelf vinden. Zo liet hij het opheffen van de verbanning van oud-president Donald Trump afhangen van een raadpleging onder zijn volgers.

