Miljardair Elon Musk, topman van Tesla en SpaceX, heeft op Twitter met een cryptische boodschap de overname van het socialmediabedrijf bevestigd. 'De vogel werd bevrijd' ('The bird is freed'), schreef hij vrijdagochtend. Vier toplui van Twitter, waaronder CEO Parag Agrawal, mochten meteen vertrekken.

Verschillende media meldden eerder op de dag op gezag van bronnen dat Musk vrijdag de controle had overgenomen over Twitter. Hij zou meteen verschillende verantwoordelijken hebben ontslagen, onder wie CEO Parag Agrawal en de CFO Ned Segal.

Musk had nog niet gereageerd op het nieuws, maar dat lijkt hij nu wel te doen met een voor hem typische korte boodschap op Twitter. Eerder had hij ook al in de beschrijving van zijn profiel de titel 'Chief Twit' toegevoegd.

Lees ook: Waarom Elon Musk beter zwijgt over Oekraïne

Het nieuws komt er van maanden van commotie, nadat Musk in april aankondigde dat hij Twitter wilde kopen voor 44 miljard dollar. Hij kwam daar later op terug, waarna Twitter een rechtszaak aanspande om de verkoop toch te laten doorgaan. Uiteindelijk veranderde Musk weer van gedachten en besloot hij de berichtendienst toch voor het afgesproken bedrag te willen inlijven.

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

De verkoop moest ten laatste vandaag/vrijdag rond zijn. Verschillende media wezen er wel op dat het niet duidelijk was of de verkoop volledig afgerond was op het moment dat Musk de teugels overnam. Twitter heeft nog niet gereageerd op het nieuws.

Verwacht wordt dat het aandeel van Twitter vrijdag geschorst wordt op de beurs van New York.

Musk wil Twitter kopen om van het platform een warme en verwelkomende plaats te maken voor iedereen en een bastion van de vrije meningsuiting. Volgens hem dreigt er momenteel een groot gevaar dat sociale media versplinteren in extreemrechtse en extreemlinkse 'echokamers', wat leidt tot meer haat en verdeeldheid in de samenleving.

Lees ook: Grootgebruikers verlaten Twitter aan vooravond overname

Verschillende media meldden eerder op de dag op gezag van bronnen dat Musk vrijdag de controle had overgenomen over Twitter. Hij zou meteen verschillende verantwoordelijken hebben ontslagen, onder wie CEO Parag Agrawal en de CFO Ned Segal.Musk had nog niet gereageerd op het nieuws, maar dat lijkt hij nu wel te doen met een voor hem typische korte boodschap op Twitter. Eerder had hij ook al in de beschrijving van zijn profiel de titel 'Chief Twit' toegevoegd.Het nieuws komt er van maanden van commotie, nadat Musk in april aankondigde dat hij Twitter wilde kopen voor 44 miljard dollar. Hij kwam daar later op terug, waarna Twitter een rechtszaak aanspande om de verkoop toch te laten doorgaan. Uiteindelijk veranderde Musk weer van gedachten en besloot hij de berichtendienst toch voor het afgesproken bedrag te willen inlijven.De verkoop moest ten laatste vandaag/vrijdag rond zijn. Verschillende media wezen er wel op dat het niet duidelijk was of de verkoop volledig afgerond was op het moment dat Musk de teugels overnam. Twitter heeft nog niet gereageerd op het nieuws.Verwacht wordt dat het aandeel van Twitter vrijdag geschorst wordt op de beurs van New York.Musk wil Twitter kopen om van het platform een warme en verwelkomende plaats te maken voor iedereen en een bastion van de vrije meningsuiting. Volgens hem dreigt er momenteel een groot gevaar dat sociale media versplinteren in extreemrechtse en extreemlinkse 'echokamers', wat leidt tot meer haat en verdeeldheid in de samenleving.