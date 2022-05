Elon Musk heeft zich verzekerd van zowat 7,1 miljard dollar om zijn overname van Twitter voor 44 miljard dollar te financieren. De Amerikaanse miljardair en Tesla-baas haalde verschillende investeerders aan boord. Opvallend: ook het emiraat Qatar maakt middelen vrij (375 miljoen dollar).

Het geld komt onder meer van cryptobedrijf Binance, investeerders Brookfield, Fidelity Management & Research, Lawrence J. Ellison Revocable Trust, Sequoia Capital en Qatar Holding, dat volledig in handen is van de staatsinvesteringsmaatschappij van Qatar.

Steun van Ellison

Ook Larry Ellison, een van de oprichters van softwarereus Oracle, zal Musk steunen. Hij maakt één miljard dollar vrij. Ellison is geen onbekende voor Musk: hij heeft reeds een groot belang in Tesla en zetelt er in de raad van bestuur.

Kingdom Holding Company van de Saoedische prins Al-Waleed bin Talal al-Saud, reeds aandeelhouder van Twitter, wil zelf aandelen van de microblogsite behouden. De investeringsmaatschappij spreekt van zowat 35 miljoen stuks. Die zijn aan Musks biedprijs van 4,20 dollar in totaal zo'n 1,9 miljard dollar waard.

's Werelds rijkste man had eind vorige maand een akkoord voor de overname van Twitter aangekondigd. Hij verkocht al voor meer dan 8,5 miljard dollar aan aandelen Tesla om de overname te bekostigen en verzekerde zich van miljardenleningen bij banken.

