De gameontwikkelaar wil al een tijdje 'meer zijn dan games' en heeft nu een van de bekendste onafhankelijke muziekplatformen overgenomen. Volgens Bandcamp zelf verandert er niets aan de werking.

Epic Games ken je als de ontwikkelaar van het populaire Fortnite en ook van de Unreal Engine, een ontwikkelplatform dat de basis vormt van een groot deel van de huidige gamingsector. Epic wil echter 'meer zijn dan games' en deze overname, van 's werelds bekendste onafhankelijke muziekplatform, lijkt daarin te passen.

De online marktplaats Bandcamp heeft de naam een van de meest artiestvriendelijke platformen voor muziek te zijn, en Epic Games wil dat niet veranderen, zo zegt het in een mededeling; 'Het blijft een zelfstandige marktplaats', aldus Ethan Diamond, die de muziekwinkel mee oprichtte. 'De producten en diensten gaan nergens heen, artiesten houden nog steeds 82 procent van elke verkoop en je blijft bepalen hoe je je muziek aanbiedt.' Epic Games geeft aan dat het de muziekwinkel wel wil uitbreiden met nieuwe betalingsmogelijkheden en de site wat internationaler maken.

Favorietje onder artiesten

Bandcamp biedt klanten de mogelijkheid om muziek zonder DRM aan te kopen en te downloaden, min of meer rechtstreeks bij de artiesten zelf. Het platform is een favoriet voor veel artiesten, die aan aankopen op Bandcamp een pak meer geld overhouden dan bij bijvoorbeeld streamingdiensten als Spotify.

Voor Epic Games is het een eerste overname buiten de pure gaming sector. Het bedrijf kocht de voorbije jaren al meerdere software-ontwikkelaars, game studios en bouwers van 3D-elementen. Wat het met Bandcamp van plan is, is niet helemaal duidelijk.

Content platform

In een persbericht heeft Epic Games het over het opzetten van een bredere online winkel 'voor content, technologie, games, kunst, muziek en meer.' Een beetje richting een eigen versie van iTunes, misschien, wat wel zou passen voor een bedrijf dat al jaren in de clinch ligt met Apple.

Maar de online winkel van Epic Games zelf is ook notoir lastig in gebruik, dus de back-end en user interface van iets als Bandcamp zou ook al een snelle manier kunnen vormen om daar verbetering te brengen. In een nog ambitieuzer scenario zou de muziek van Bandcamp zelfs kunnen worden ingeschakeld in een 'digital asset' beheersysteem voor de Unreal Engine. Iemand die een game maakt in de Unreal Engine zou dan niet alleen allerlei 3D-elementen kunnen gebruiken, maar ook meteen licenties kunnen nemen op achtergrondmuziek en geluiden.

