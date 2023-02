Baidu komt met zijn eigen chatrobot met artificiële intelligentie, na het grote succes van ChatGPT. Dat maakte het Chinese internetconcern dinsdag bekend, daags na een gelijkaardige aankondiging door Amerikaanse sectorgenoot Google.

Ernie Bot gaat nu een interne testfase in die in maart zou aflopen. Daarna zal de chatrobot beschikbaar worden gesteld aan het grote publiek, maar een precieze datum is er nog niet. Google deed maandag al de uitrol van zijn slimme chatbot Bard uit de doeken. Die zal in de komende weken 'breder beschikbaar' worden voor het grote publiek.

De aankondigingen van Google en Baidu komen er na de enorme populariteit van ChatGPT. De door Microsoft gesteunde Amerikaanse start-up OpenAI introduceerde die chatrobot met artificiële intelligentie eind november.

