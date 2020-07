Ruim vier jaar nadat het Brugse digital agency Duo sectorgenoot Nascom uit Genk overnam, lijft het nu ook Corecrew uit Gent in. De drie bedrijven gaan nu samen op in de 'make it fly'-groep.

Duo werd opgericht in 1996 als web development bureau en kan je gerust één van de pioniers van het web in België noemen. In 2016 nam de kmo uit Brugge sectorgenoot Nascom over. De merken bleven apart bestaan, maar de teams van beide bedrijven werkten sindsdien wel al nauw samen. Nu lijft Duo ook het Gentse Corecrew in, dat 14 jaar geleden werd opgericht. Ook die bedrijfsnaam blijft gewoon behouden. De drie bedrijven gaan voortaan wel onder hetzelfde aandeelhouderschap verder en varen nu onder de vlag van één groep: make it fly.

Die groep telt nu in totaal 55 medewerkers - een mix van analisten, programmeurs, designers en web-architecten - en wordt geleid door Véronique Dugardyn die al sinds 1996 CEO van Duo is. Het dagelijks management van de drie entiteiten is in handen van COO's Mathieu Cardinael (Duo), Yves Vanstraelen (Nascom) en Joachim De Schagt (Corecrew).

De groep richt zich vooral tot middelgrote en grote ondernemingen, die volop bezig zijn met de digitale transformatie. De drie bedrijven hebben al heel wat IT-projecten op de teller, bij onder meer Barry Callebaut, Floralux, Reynaers Aluminium, Syntra en Plopsaland, en aan publieke kant bij onder meer de Stad Gent en Stad Antwerpen. In 2019 bedroeg de omzet van de drie bedrijven samen ruim 5,5 miljoen euro.

