Nadia Aimé, cyberspecialiste bij Microsoft, wil mensen met haar werk inspireren. Door kleine daden van goedheid, in combinatie met technologie, kan iemands pad er plots helemaal anders uitzien.

Nadia Aimé ging in juli 2021 aan de slag bij Microsoft als technisch specialiste. Ze hielp klanten met het wegwerken van technische blokkades in hun digitale omgeving bij het installeren van cloudoplossingen. Zes maanden later werd ze gepromoveerd tot cloud en cybersecurity specialist. "In die functie leer ik bedrijven hun omgeving te beveiligen door te tonen op welke manieren aanvallers toegang krijgen tot hun systemen en hoe ze security-oplossingen kunnen implementeren, of dat nu binnen de Microsoft-omgeving gebeurt of in andere omgevingen", legt Nadia Aimé uit.

...

Nadia Aimé ging in juli 2021 aan de slag bij Microsoft als technisch specialiste. Ze hielp klanten met het wegwerken van technische blokkades in hun digitale omgeving bij het installeren van cloudoplossingen. Zes maanden later werd ze gepromoveerd tot cloud en cybersecurity specialist. "In die functie leer ik bedrijven hun omgeving te beveiligen door te tonen op welke manieren aanvallers toegang krijgen tot hun systemen en hoe ze security-oplossingen kunnen implementeren, of dat nu binnen de Microsoft-omgeving gebeurt of in andere omgevingen", legt Nadia Aimé uit. Ze kwam op een niet-conventionele manier in de technologiesector terecht, door de kansen die mensen haar gaven met beide handen te grijpen en om te zetten in iets succesvol. "Via een klein gebaar kunnen mensen de grootste impact hebben op iemands leven", vertelt ze. Kleine daden van vriendelijkheid die mensen verder brengen, daar weet Nadia Aimé alles van. Ze kwam in 2008 in België terecht, maar werd dakloos toen haar beide ouders stierven. Als vijftienjarige zwierf ze rond in de buurt van het metrostation Merode en de nabijgelegen parken in Brussel. "Ik vroeg me af of iedere dag er hetzelfde zou uitzien. Ik kon me niet voorstellen wat de volgende dag zou brengen. Dat is een menselijke eigenschap. We zien altijd het probleem en denken niet dat er morgen een nieuwe dag is. Er is maar één scenario: overleven." Mensen stopten haar af en toe geld of voedsel toe, maar dat loste haar probleem niet op. "Op een dag vroeg een vrouw me of ik wist waar ik naartoe kon. Die vraag stellen, was het eenvoudigste wat ze kon doen, maar het had een grote impact. Ze toonde me de weg naar het OCMW, dat me in een internaat plaatste." Als minderjarige probeerde ze in verschillende scholen binnen te raken, zonder voorgaande middelbareschooldiploma's, maar ze werd telkens geweigerd. Nadat alle traditionele scholen haar afgewezen hadden, trok ze naar het CEFA (Centre d'Education et de Formation en Alternance) om alsnog een schoolopleiding te krijgen. In dit systeem kreeg ze twee dagen les (wiskunde, talen, ... ), op de andere drie dagen werkte ze. Ze had de keuze tussen koken, een administratieve functie en werken in een garage. "Omdat ik vroeger honger had, koos ik voor koken", zegt ze. Na een periode in de horeca, kreeg ze de kans om te solliciteren voor een baan als administratief medewerkster bij de ULB. "Na het eerste interview kwam een tweede, technisch gesprek. Ik moest berekeningen maken in Excel, maar dat had ik nog nooit gedaan. Dus ik Googlede hoe je dat moest doen, terwijl de rekruteerder voor mij zat. Het is een van die zaken waarvan ik tot vandaag denk: 'Hoe ben ik daarmee weggekomen?' (lacht) Maar ik wilde die kans niet missen. Tijdens het laatste interview vroeg de toenmalige vicerector waarom hij me zou moeten aanwerven. Om eerlijk te zijn, ik had hem kunnen vertellen dat ik hard zou werken, vroeg op kantoor zou zijn en tot laat zou doorwerken, maar ik zei gewoon: 'Mijn leven heeft al veel uitdagingen gekend. Alles wat ik zoek, is een serieuze kans om iets van mezelf te maken.'' Aimé kreeg de job, die een keerpunt werd in haar leven. "Ik heb onmiddellijk mijn vrienden opgebeld om te zeggen dat ik een kantoorbaan had", zegt ze trots. Ze hielp internationale studenten met hun integratie op de campus. Omdat de webmaster met vakantie zou gaan en er in die periode zaken aangepast moesten worden, vroeg Aimé's baas haar om zich te verdiepen in coderen zodat ze dit kon opvangen. "De webmaster opende zijn terminal en legde me de basis uit van het coderen, in HTML en CSS. Ik herinner me dat ik elke regel code begreep. Ik liep de kamer uit met de gedachte dat ik eindelijk iets gevonden had." Naast haar fulltime job als administratief medewerkster spendeerde ze al haar vrije tijd aan het verder ontwikkelen van haar codeerkennis en ervaring. In die periode spaarde ze voldoende geld om een tweedehandscomputer te kopen waardoor ze ook in de weekends verder leerde coderen. De nieuwe passie kwam voor haar als een opluchting. "Ik voelde dat ik iets had ontdekt dat mijn leven zou veranderen, zonder te weten hoe ver of waar het me zou brengen." Met haar ervaring wilde Nadia Aimé mensen bereiken die een tweede kans nodig hebben. Ze startte haar eigen bedrijf She Leads Digital. Als ervaringsdeskundige wilde ze het leven van anderen op een positieve manier raken door aan te tonen hoe technologie je leven ten goede kan veranderen. "She Leads Digital is ontstaan uit mijn levensverhaal", legt Aimé uit. "Geen diploma hebben, beperkt je keuze op de arbeidsmarkt. Dat resulteert vaak in laagbetaalde jobs die onvoldoende zijn om te overleven. Veel mensen, zowel migranten als Belgen, zitten in een gelijkaardige situatie en worden bij gebrek aan onderwijs gedwongen om in een specifieke sector te werken. Met She Leads Digital wou ik aantonen dat je met technologie je pad opnieuw kunt uitvinden en financiële vrijheid kunt krijgen. Vrouwen die jaren thuisblijven om voor de kinderen te zorgen, bijvoorbeeld, krijgen niet de juiste job omdat iedereen zich vragen stelt over de kloof op hun cv. We willen die vroegere ervaringen niet uitwissen, maar combineren met technologie. We leven in een wereld waar je vandaag alles kunt worden, bijvoorbeeld door technologie te gebruiken om jezelf vaardigheden aan te leren zoals digitale marketing of coderen." Toen COVID-19 toesloeg was Nadia Aimé zwanger van haar tweede kind. Ze stopte met She Leads Digital. "Ik zou het bedrijf opnieuw moeten heruitvinden - alle reizen, workshops en events waren weggevallen - en daar had ik de energie niet meer voor. Het was tijd om te evolueren." Een jaar lang volgde ze een opleiding cyberbeveiliging, iets wat ze al lang wilde doen. Ze bestelde een dik boek bij CSP, een erkende organisatie binnen de cybersecurity, en deed aan zelfstudie. Ze slaagde voor haar examen en kreeg haar certificaat. "Het was het eerste certificaat dat ik ooit ontving. Ik was voorheen nooit geslaagd voor een examen. Ik wist wel van mezelf dat ik technisch specialiste was, maar dat papiertje valideerde het ook." Microsoft klopte bij haar aan en ze kon na zeven interviewrondes aan de slag. Vandaag wil Aimé haar carrière als voorbeeld gebruiken om iedereen aan te moedigen ervoor te gaan en niet op te geven. "Mijn motto is 'Now is not forever'. Dat betekent dat je kunt veranderen. Niets is constant. Door kleine daden van vriendelijkheid kan iemands leven veranderen. Ik heb op mijn 28ste als alleenstaande moeder van twee kinderen mijn eerste huis gekocht. Dat had ik nooit kunnen denken als vijftienjarige."