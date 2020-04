De Nederlandse operator VodafoneZiggo begint met de uitrol van 5G. Het doet dat op dezelfde manier als Proximus: door bestaande frequenties voor 5G te hergebruiken.

VodafoneZiggo heeft naar eigen zeggen momenteel een 5G-netwerk dat de helft van Nederland bereikt. Tegen eind juli wil de operator een landelijke dekking. Het doet dat via Dynamic Spectrum Sharing of spectrumdelen waarbij bestaande frequenties voor 4G worden hergebruikt voor 5G.

Daarmee volgt de operator dezelfde aanpak als Proximus, daar gebruikt men 3G-spectrum om nu 5G op uit te zenden. Al lijkt het ook hier in praktijk om een soort '5G light' te gaan.

VodafoneZiggo spreekt van maximumsnelheden tot 1 Gbps. Al zegt de operator zelf dat het op dit moment gaat om een snelheidsverhoging van gemiddeld tien procent, komende van 350 Mbps op dit moment. De latency (reactiesnelheid) zou dertig procent beter zijn, van 30 milliseconden naar minder dan 20 millisconden.

Ter vergelijking: Proximus belooft met 5G een snelheidsverhoging van dertig procent en haalt momenteel in praktijk zo'n 350 Mbps buitenshuis via 4,5G. Het Belgische 5G-netwerk zou dus sneller moeten zijn.

Vodafoneziggo gaat voor haar 5G-netwerk in zee met Ericsson. In tegenstelling tot Proximus kan iedere klant met een 5G-toestel gebruik maken van het netwerk zonder speciaal of bijkomend abonnement.

De Nederlandse 5G-veiling, waarbij de operatoren bijkomend spectrum kunnen kopen om een volwaardig 5G-netwerk uit te rollen, staat gepland voor 30 juni. Naar alle verwachtingen zullen daar KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo aan deelnemen.

