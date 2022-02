De Nederlandse regering wil voorkomen dat er de komende negen maanden nieuwe bouwvergunningen worden afgegeven voor grote datacentra. Daarmee wordt tijd gewonnen om de regels voor dit soort datacentra aan te scherpen, iets dat de coalitiepartijen afspraken in de formatie.

Het gaat om zogenoemde 'hyperscale datacentra', die 10 hectare of groter zijn, en meer dan 70 Megawatt elektriciteit verbruiken. Nederlands Minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening) wil kijken hoe de regels zó kunnen worden veranderd, dat dit soort datacentra bijvoorbeeld alleen nog mogen worden gebouwd op plekken waar windenergie aan land komt. Na de negen maanden wordt het dus 'in zeer beperkte mate' mogelijk voor bedrijven om datacentra in Nederland te vestigen, aldus de minister.

De Jonge neemt nu een zogenoemd voorbereidingsbesluit. Daarmee worden er, zo lang er aan de nieuwe regels wordt gewerkt, geen nieuwe bouwaanvragen ingewilligd. 'Daarbij trekt de overheid op met andere overheden en wordt er rekening gehouden met de verschillende belangen. Met de medeoverheden zal de juridische vormgeving worden uitgewerkt.'

'De ruimte in Nederland is schaars', zegt de bewindsman in een toelichting. 'Dat betekent dat we de ruimte goed moeten verdelen. Deze datacentra vragen heel erg veel ruimte en heel erg veel energie.' De kwestie 'vraagt om landelijke regie, landelijke regels'.

De gemeenten Het Hogeland en Hollands Kroon worden uitgezonderd, omdat daar al plekken waren aangewezen voor datacentra (Eemshaven en Middenmeer). Ook heeft dit voorstel van De Jonge geen gevolgen voor het geplande datacenter in Zeewolde van Facebook-moederbedrijf Meta, omdat de 'hele besluitvorming al is afgelopen' in dat dossier. Wel wordt daar nog gekeken naar de voorwaarden voor de verkoop van de grond. 'Dat vraagt echt een ander gesprek', zegt De Jonge.

