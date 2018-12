Nederland wil wifi-tracking alleen bij uitzondering

Voor de autoriteit mag dergelijke tracking alleen onder heel strenge voorwaarden, bijvoorbeeld wanneer het nodig is voor de veiligheid.

Bij wifi-tracking wordt het signaal van de mobiele telefoon in de gaten gehouden, wanneer het toestel verbinding probeert te maken met een wifi-netwerk. Winkels kunnen zo bijvoorbeeld zien hoeveel mensen langslopen, hoeveel van hen naar binnen gaan, waar ze naar kijken en hoelang ze ergens blijven hangen. Dat is interessante informatie voor een ondernemer, maar de privacy van mensen is belangrijker. Volgen mag wel als "mensen die in het gebied lopen'' daar expliciet toestemming voor geven, maar dat is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens "vooralsnog niet uitvoerbaar''.

De Nederlandse privacywaakhond had zich een paar jaar geleden al uitgelaten over wifi-tracking in de openbare ruimte, dus van mensen die op straat lopen. Maar er bleef een schemergebied bestaan van mensen in de "semi-openbare ruimte'', zoals op perrons en in winkelcentra. En daarover zegt de bestuursvoorzitter van de Autoriteit, Aleid Wolfsen: "Er zijn vrijwel geen redenen die het volgen van winkelend publiek of reizigers rechtmatig maakt.''

Vandaag worden, ook in België, mensenstromen al gevolgd om bijvoorbeeld de drukte bij manifestaties of in winkelstraten te meten. Twee weken geleden dook er ook een plan op om een gelijkaardige techniek (die vooral het gsm-signaal in plaats van wifi gebruikt) in te zetten om migrantenstromen in ons land in kaart te brengen.