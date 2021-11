Wie zelf eens aan de slag wil met 'quantum computing' maar niet meteen een toegangspas heeft voor de koelkelders van IBM of Google, kan nu online terecht. Nederlands onderzoeksbedrijf QuTech stelt een website open waarmee je zelf kan experimenteren met kwantumnetwerken.

QuTech vergelijkt de ervaring van de zogeheten Quantum Network Explorer in een persbericht zelf met 'de mogelijkheid om te spelen met het vroege internet in de jaren 50'. Een heel vroeg stadium van het kwantumnetwerk, dus, zonder veel van de toeters en bellen die er later nog bij kunnen komen en die we momenteel op het internet kennen in de vorm van apps, webpagina's en zelfs IP-adressen.

Hoe een kwantumnetwerk er in de toekomst gaat uitzien weten we niet, dus momenteel is de Quantum Network Explorer een vrij simpele grafische interface waarmee je onder meer het genereren van kwantumsleutels kunt simuleren en andere experten kunt uitvoeren. Het is vooral de bedoeling om die testjes ook naar beginners te brengen en mensen die niet per se experten zijn in de - ver van gemakkelijke - kwantumtechnologie.

QuTech is een samenwerking van de Technische Universiteit van Delft en de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek. Het onderzoeksbedrijf richt zich al enkele jaren op de kwantumcomputer en kwantumnetwerken. Met de site wil het bedrijf ook niet-academici creatief aan de slag laten gaan met kwantumtechnologie. Op dit moment draait het systeem op simulatieplatformen, maar QuTech is van plan om er later ook specifieke kwantumhardware aan te hangen. Een account aanmaken op het netwerk is momenteel gratis.

