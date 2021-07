Nederlandse chipmachinemaker ASML ziet orderboek bijna verdubbelen

ASML heeft zijn orderboekje in het tweede kwartaal van dit jaar bijna zien verdubbelen. Door de tekorten op de chipmarkt zijn er veel bedrijven met uitbreidings- of vernieuwingsplannen, wat resulteerde in zo'n 8,3 miljard euro aan orders. In totaal heeft de Nederlandse chipmachinefabrikant nu 17,5 miljard euro aan bestellingen in de boeken staan.