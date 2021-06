Nederlandse financiële scale-up Mollie haalt in een nieuwe investeringsronde 800 miljoen dollar, of zo'n 665 miljoen euro op. De geschatte waarde van het bedrijf ligt nu op meer dan vijf miljard euro.

Mollie is een Nederlands fintechbedrijf dat werd opgericht in 2004 en onder meer een kantoor heeft in Gent. Met de software van het bedrijf kunnen winkels verschillende betaalmethoden aanbieden. Het is ondertussen uitgegroeid tot een van de grotere leveranciers van betalingsdiensten in Europa. Een pandemie waarbij steeds meer handel naar de digitale wereld verhuisd, heeft daar ook wel wat aan meegeholpen. In 2020 verwerkte Mollie meer dan 10 miljard euro aan transacties en het bedrijf is op weg om meer dan 20 miljard euro te verwerken in 2021. Klanten van Mollie zijn onder meer Deliveroo, Gymshark, Game Mania en Club Brugge. De geschatte waarde van Mollie ligt met deze financieringsronde op 5,4 miljard euro, of 6,5 miljard dollar.

De financieringsronde werd geleid door Blackstone Growth en heeft tot doel om de internationale uitbreiding van het bedrijf en het team te ondersteunen.. Met het geld wil het bedrijf in de komende maanden onder meer 300 nieuwe medewerkers aannemen om de bestaande 480 werknemers te verstellen. Er moet ook verder uitgebreid worden naar andere landen, zowel binnen Europa als daarbuiten. Tot slot wil Mollie verder investeren in de technologie en producten van het bedrijf, om bijvoorbeeld niet alleen betalingen maar ook andere financiële diensten te leveren aan kmo's.

Lees ook: Mollie stelt Rogier Schoute aan als Chief Product Officer

Mollie is een Nederlands fintechbedrijf dat werd opgericht in 2004 en onder meer een kantoor heeft in Gent. Met de software van het bedrijf kunnen winkels verschillende betaalmethoden aanbieden. Het is ondertussen uitgegroeid tot een van de grotere leveranciers van betalingsdiensten in Europa. Een pandemie waarbij steeds meer handel naar de digitale wereld verhuisd, heeft daar ook wel wat aan meegeholpen. In 2020 verwerkte Mollie meer dan 10 miljard euro aan transacties en het bedrijf is op weg om meer dan 20 miljard euro te verwerken in 2021. Klanten van Mollie zijn onder meer Deliveroo, Gymshark, Game Mania en Club Brugge. De geschatte waarde van Mollie ligt met deze financieringsronde op 5,4 miljard euro, of 6,5 miljard dollar.De financieringsronde werd geleid door Blackstone Growth en heeft tot doel om de internationale uitbreiding van het bedrijf en het team te ondersteunen.. Met het geld wil het bedrijf in de komende maanden onder meer 300 nieuwe medewerkers aannemen om de bestaande 480 werknemers te verstellen. Er moet ook verder uitgebreid worden naar andere landen, zowel binnen Europa als daarbuiten. Tot slot wil Mollie verder investeren in de technologie en producten van het bedrijf, om bijvoorbeeld niet alleen betalingen maar ook andere financiële diensten te leveren aan kmo's.