Nederlandse internetprovider moet illegale downloaders niet ontmaskeren

De zaak past in het plan van Dutch Filmworks om IP-adressen te verzamelen van klanten die illegaal een film hebben gedownload. De organisatie had daarvoor tussen 21 december 2017 en 2 februari 2018 zo'n 174 IP-adressen verzameld. Zij zouden de film The Hitman's Bodyguard via torrents hebben gedownload. Dutch Filmworks wil overtreders een boete van 150 euro opleggen.

Om de klanten achter die adressen te kunnen contacteren en beboeten, moest operator Ziggo de zogenaamde NAW-gegevens delen, maar die weigerde dat, waarop Dutch Filmworks een rechtszaak begon.

Nu oordeelt de rechtbank van Midden-Nederland in kortgeding dat Ziggo dit niet hoeft te doen. Het is volgens de rechtbank onduidelijk hoe Dutch Filmworks de IP-adreshouders zal benaderen, maar het is ook betwistbaar of de klant de film ook echt heeft gedownload, het kan immers om een andere persoon op hetzelfde netwerk gaan. Ook vindt de rechtbank dat de 150 euro die Dutch FIlmworks per inbreuk eist onvoldoende is onderbouwd.

Dat het plan van Dutch Filmworks weinig succes had stelde Data News in oktober al vast. Het plan werd in de zomer van 2017 enthousiast aangekondigd maar stond een jaar later nog niet verder. Toen wou Dutch Filmworks tegenover onze redactie niet kwijt hoeveel mensen er zijn betrapt en of de Nederlandse providers wilden meewerken.

Data News nam toen contact op met Ziggo, KPN en KPN-dochter XS4ALL. Daarbij klonk het bij Ziggo dat het niet zou meewerken tenzij een rechter hen daartoe dwingt. Dat is met de recente uitspraak dus niet het geval. Ook XS4ALL en KPN, die geen weet hadden van gelijkaardige vorderingen, verklaarden toen dat ze niet van zin waren om mee te werken aan dergelijke verzoeken.