De Nederlandse Stichting Stop5GNL probeert opnieuw om via de rechter de ontwikkeling van 5G-netwerken te stoppen. De stichting verloor eind vorige maand een kort geding hierover, maar gaat in hoger beroep.

De voorzieningenrechter in Den Haag oordeelde vorige maand dat er geen aanwijzingen zijn dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Gezondheidsraad, waarop de Staat zich baseert, onzorgvuldig te werk zijn gegaan en geen oog hadden voor kritiek op de introductie van 5G. De rechter lichtte in zijn mondelinge uitspraak toe dat hij alle tegenstrijdige meningen van verschillende deskundigen niet kan wegen.

Maar Stop5GNL gaat daar niet mee akkoord. De klagers zeggen dat de gezondheidsrisico's te groot zijn en dat hun eisen onterecht zijn afgewezen.

De Nederlandse overheid begint op 29 juni met de veiling van frequenties voor het 5G-netwerk. 5G is de snellere opvolger van de huidige 3G- en 4G-netwerken. Providers willen de verbindingen in de komende tijd in gebruik nemen. 5G-signalen hebben onder meer een snellere reactietijd. Dat moet de weg vrijmaken voor zelfrijdende auto's, slimme apparaten en voor virtual reality en augmented reality. In Nederland werken onder meer KPN en VodafoneZiggo aan 5G.

