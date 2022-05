Russen moeten het sinds afgelopen weekend zonder Netflix stellen. Het bedrijf stopt haar diensten door de Russische inval in Oekraïne.

Netflix is zowel via de site als de app niet meer beschikbaar in Rusland. Een woordvoerder van het bedrijf bevestigt de stopzetting aan verschillende media, nadat eerder ook had aangegeven te zullen stoppen.

De reden ligt bij de inval van Rusland in Oekraïne. Die oorlog sleept intussen al enkele maanden aan en heeft een golf van sancties tegen Rusland op gang gebracht. In de afgelopen weken stopten verschillende technologiebedrijven met het leveren van producten of diensten aan Rusland.

Voor Netflix gaat het om zo'n 700.000 betalende abonnees, volgens het bedrijf gaat het om de eerste wereldwijde daling van haar abonneebestand door de terugtrekking.

Netflix is zowel via de site als de app niet meer beschikbaar in Rusland. Een woordvoerder van het bedrijf bevestigt de stopzetting aan verschillende media, nadat eerder ook had aangegeven te zullen stoppen.De reden ligt bij de inval van Rusland in Oekraïne. Die oorlog sleept intussen al enkele maanden aan en heeft een golf van sancties tegen Rusland op gang gebracht. In de afgelopen weken stopten verschillende technologiebedrijven met het leveren van producten of diensten aan Rusland.Voor Netflix gaat het om zo'n 700.000 betalende abonnees, volgens het bedrijf gaat het om de eerste wereldwijde daling van haar abonneebestand door de terugtrekking.