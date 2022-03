Netflix heeft zijn streamingdiensten in Rusland opgeschort om te protesteren tegen de grootschalige invasie van Oekraïne door het land. 'Gezien de omstandigheden ter plaatse hebben we besloten om onze dienstverlening in Rusland op te schorten, aldus een verklaring van Netflix.

Het platform is het onder meer niet eens met de eis van Rusland dat streamingdiensten verschillende gratis kanalen moeten aanbieden, waarvan sommige worden beschouwd als propagandakanalen van de overheid. Eerder deze week kondigde de streamingdienst al aan dat het alle toekomstige projecten uit Rusland tijdelijk zou stopzetten.

Netflix is het grootste online videobedrijf ter wereld, met ruim 220 miljoen betalende abonnees, maar is een relatief kleine speler in Rusland, waar het minder dan een miljoen abonnees heeft. Het voegt zich bij een groot aantal buitenlandse bedrijven die hebben aangekondigd hun activiteiten in Rusland stop te zetten.

