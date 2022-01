Streamingdienst Netflix telt 221,8 miljoen abonnees. Daarmee blijft het nipt onder de eigen verwachtingen van 222 miljoen. Voor het huidige trimester mikt de streamingdienst bovendien maar op 2,5 miljoen nieuwe abonnees in vergelijking met 4 miljoen in het eerste trimester van 2021.

Op de handel nabeurs verloor het aandeel van Netflix meteen 12 procent. Netflix profiteerde volop van de coronacrisis en het succes van series als 'Squid Game' en het laatste seizoen van 'La casa de papel'.

Mogelijk hebben prijsverhogingen voor abonnementen de populariteit van Netflix nu wat ondermijnd. Het bedrijf maakte abonnementen onlangs duurder in de Verenigde Staten en Canada, maar deed dat het afgelopen najaar onder andere al in ons land, in Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Aan de andere kant krijgt Netflix steeds meer concurrentie. Disney, Amazon en HBO worden steeds succesvoller.

