Netflix heeft het gehad met het ongeoorloofd delen van accounts, waardoor het veel inkomsten misloopt. Na maatregelen in enkele Latijns-Amerikaanse landen pakt de streamingdienst nu ook Europa aan, te beginnen met betaalde subaccounts in Spanje en Portugal. De volgende maanden zullen nog meer landen volgen, laat het bedrijf deze week verstaan.

Netflix denkt dat wereldwijd zo'n 100 miljoen gezinnen gebruikmaken van het Netflix-account van een familielid of vriend. Dat zijn minder inkomsten voor de streamingdienst en dus wordt actie ondernomen, zo raakte eerder al bekend.

De eerste landen in Europa waar de nieuwe regels gelden, zijn Spanje en Portugal. Daar kunnen Netflix-kijkers hun Standaard- of Premium-account weliswaar blijven delen met (maximaal) twee andere personen die niet onder hetzelfde dak wonen, maar daar moet voortaan wel extra voor worden betaald. De prijs verschilt van land tot land: Spanjaarden betalen maandelijks 5,99 euro extra per persoon, in Portugal is dat 3,99 euro.

De bedragen die je, straks waarschijnlijk ook in ons land, voor subaccounts betaalt, liggen wel lager dan de gebruikelijke tarieven voor een Netflix-abonnement: de Standaard-formule kost momenteel 13,49 euro per maand, voor het uitgebreidere Premium-abonnement moet je 17,99 euro neertellen. De goedkopere Basic-formule (8,99 euro) komt niet in aanmerking voor subaccounts.

Ook in Canada en Nieuw-Zeeland treden de nieuwe regels onmiddellijk in voege. De vraag is of Netflix-gebruikers bereid zullen zijn om extra te gaan betalen, of dat ze de streamingdienst zullen verlaten. Het bedrijf hoopt de kijker met exclusieve content te kunnen overtuigen om klant te blijven. Het biedt in sommige regio's intussen ook een goedkopere instapformule aan met advertenties.

Netflix denkt dat wereldwijd zo'n 100 miljoen gezinnen gebruikmaken van het Netflix-account van een familielid of vriend. Dat zijn minder inkomsten voor de streamingdienst en dus wordt actie ondernomen, zo raakte eerder al bekend.De eerste landen in Europa waar de nieuwe regels gelden, zijn Spanje en Portugal. Daar kunnen Netflix-kijkers hun Standaard- of Premium-account weliswaar blijven delen met (maximaal) twee andere personen die niet onder hetzelfde dak wonen, maar daar moet voortaan wel extra voor worden betaald. De prijs verschilt van land tot land: Spanjaarden betalen maandelijks 5,99 euro extra per persoon, in Portugal is dat 3,99 euro.De bedragen die je, straks waarschijnlijk ook in ons land, voor subaccounts betaalt, liggen wel lager dan de gebruikelijke tarieven voor een Netflix-abonnement: de Standaard-formule kost momenteel 13,49 euro per maand, voor het uitgebreidere Premium-abonnement moet je 17,99 euro neertellen. De goedkopere Basic-formule (8,99 euro) komt niet in aanmerking voor subaccounts.Ook in Canada en Nieuw-Zeeland treden de nieuwe regels onmiddellijk in voege. De vraag is of Netflix-gebruikers bereid zullen zijn om extra te gaan betalen, of dat ze de streamingdienst zullen verlaten. Het bedrijf hoopt de kijker met exclusieve content te kunnen overtuigen om klant te blijven. Het biedt in sommige regio's intussen ook een goedkopere instapformule aan met advertenties.