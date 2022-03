Streamingbedrijf Netflix heeft een akkoord bereikt over de overname van de Finse game-ontwikkelaar Next Games. Dat is het bedrijf achter het spelletje gebaseerd op de Netflix-hitserie Stranger Things.

Next Games werd opgericht in 2013 en maakt smartphonespelletjes. Voor Netflix ontwikkelde het bedrijf het puzzelspel Stranger Things: Puzzle Tales. Next Games telde eind vorig jaar 120 werknemers en draaide in 2021 zo'n 27,2 miljoen euro omzet, 95 procent afkomstig uit betalingen gemaakt in de games.

Netflix zegt dat het 2,1 euro per aandeel zal betalen voor Next Games, goed voor een waardering van circa 65 miljoen euro. De raad van bestuur van het beursgenoteerde Finse bedrijf schaarde zich unaniem achter dat bod.

Netflix ziet games als een belangrijke uitbreiding bij zijn streamingdienst. Vorig jaar lanceerde het zijn eerste vijf mobiele spelletjes en kocht het ook al een andere ontwikkelaar, Night School Studio.

