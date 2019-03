Netflix onderzoekt mogelijke prijsverhoging in België

Gebruikers die een premium-abonnement bij Netflix willen afsluiten, krijgen een verhoogd tarief van 15,99 euro, 16,99 euro of 17,99 euro te zien, terwijl bij andere gebruikers het officiële tarief van 13,99 euro verschijnt. Welke van de vier opties je op de inschrijvingspagina voorgeschoteld krijgt, hangt niet af van je browser of toestel, maar blijkt willekeurig, zo ontdekte de redactie van Data News op basis van een steekproef. Pas nádat je effectief een abonnement hebt afgesloten, maakt Netflix je duidelijk dat het de officiële prijs van 13,99 euro zal aanrekenen.

Daarmee lijkt het bedrijf een grote AB-test uit te voeren om te achterhalen hoeveel mensen toehappen op de verschillende tarieven en welke prijszetting het meest optimaal is voor de Europese markt. De schijnbare prijsverhoging werd ook opgemerkt door Twitter-gebruikers in Nederland en Frankrijk en door de Italiaanse tech-website Smartwold.it die er begin deze maand als eerste over berichtte.

Aan die website verklaarde Netflix toen het volgende: "We testen enigszins verschillende prijzen om beter te begrijpen hoe onze consumenten Netflix waarderen. Niet iedereen zal deze test zien en we mogen deze prijzen na de test nooit aanrekenen. Ons doel is ervoor te zorgen dat Netflix altijd een hoge prijs-kwaliteitsverhouding heeft."

Het aantal Netflix-gebruikers is sterk gegroeid, zo blijkt uit de Digimeter van Imec. Daarin zei 31 procent van 4.500 ondervraagde Vlamingen toegang te hebben tot Netflix, terwijl dat drie jaar geleden nog maar 12 procent was.

Begin dit jaar voerde de streamingdienst haar hoogste prijsverhoging ooit door in de Verenigde Staten. Netflix stelde toen dat het niet van plan was om ook in België de prijzen op te trekken. De experimenten met de abonnementenpagina wijzen er echter op dat het bedrijf die optie op zijn minst onderzoekt.