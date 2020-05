Videostreamingdienst Netflix heeft de beeldkwaliteit van zijn films en series weer omhoog geschroefd voor Europese gebruikers, meldt website Gizmodo. Die was tijdelijk lager om netwerkinfrastructuur te ontlasten tijdens de coronacrisis.

In maart verzocht de Europese Commissie internetvideobedrijven om de beeldkwaliteit te verlagen. Behalve Netflix gaven ook diensten als YouTube, Disney+ en Apple TV+ daar gehoor aan. Men was bang dat de massale toestroom aan thuiswerkers en videobellers tijdens de lockdown voor het coronavirus netwerken plat zou kunnen leggen.

Netflix verlaagde de kwaliteit voor alle abonnementen (ongeacht of dat nu standaarddefinitie, HD-kwaliteit of 4K-resolutie) eind maart naar de laagste mogelijke bitrate binnen dat abonnement. Aanvankelijk zou de beeldkwaliteit na dertig dagen weer worden hersteld, maar uiteindelijk worden de beperkingen dus pas na een kleine twee maanden opgeheven.

