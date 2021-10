Netflix weigert te betalen voor het extra dataverkeer dat wordt veroorzaakt door de populariteit van series als Squid Game. Dat had een Zuid-Koreaanse internetprovider geëist. Door de toenemende populariteit van streamingplatforms kijken steeds meer mensen vaker series via internet en dat leidt tot extra dataverbruik.

De Koreaanse internetprovider klaagt Netflix nu aan om vergoedingen te claimen voor het gebruik van zijn netwerk. Volgens het bedrijf zou Netflix alleen al over vorig jaar 27,2 miljard won (zo'n 20 miljoen euro) moeten betalen. Dat is zo'n zes procent van de omzet van het telecombedrijf. Squid Game was toen overigens nog niet verschenen op het streamingplatform.

Impact nog onduidelijk

De directe financiële impact van een netwerkgebruiksvergoeding op Netflix is onduidelijk. Het streamingplatform vreest in elk geval dat die exponentieel zal groeien en dat internetproviders wereldwijd het voorbeeld zullen volgen. Netflix betaalt wel een vergoeding op de Amerikaanse thuismarkt, maar nergens anders. Koreaanse contentmakers betalen Koreaanse telecomproviders.

Squid Game, een Zuid-Koreaanse thriller over een groep mensen die op leven en dood kinderspellen spelen, werd in de eerste vier weken na de première door een recordaantal van 142 miljoen mensen bekeken via Netflix. Nadat de serie aan het einde van het derde kwartaal op Netflix was gekomen, ontstond al snel een hype.

