Een netwerk van meer dan 11.000 sites probeert in Europa om mensen te strikken voor frauduleuze investeringen. In België worden daar onder meer vervalste accounts van bekende tv-persoonlijkheden voor misbruikt.

Dat schrijft security provider Group-IB in een blogpost. De platformen postten daarbij vervalste advertenties op YouTube en Facebook waarin lokale bekenden, zoals bijvoorbeeld tv-persoonlijkheid en ondernemer Gert Verhulst, investeringen op hun cryptoplatformen aanprezen (voor alle duidelijkheid zonder dat die BV daar zelf iets mee te maken heeft). Bedoeling van dat alles was om gebruikers te lokken die geld wilden neertellen voor de onbestaande investeringsplatformen.

Een valse Facebook-advertentie met Gert Verhulst. © Group-IB

Het probleem is bij onder meer de BV's zelf al langer bekend. Onder meer Eddy Planckaert en een reeks bekende Nederlanders legden eerder klacht neer tegen de praktijk. Wel nieuw is dat we nu de schaal van de operatie zien. Volgens Group-IB gaat het om een netwerk met op dit moment nog meer dan vijfduizend actieve domeinen die gebruikers in een negental Europese landen bestoken. Daaronder zitten België en Nederland, maar ook het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Portugal, Polen, Noorwegen, Zweden en Tsjechië.

Slachtoffer

Voor het onderzoek liet Group-IB zich 'beetnemen' en poseerden ze als slachtoffer om het proces in kaart te brengen. Doorklikken op deze advertenties brengt je naar sites die je bombarderen met valse succesverhalen en je proberen zover te krijgen dat je een account aanmaakt. De fraude gebruikt echter een combinatie van offline en online technieken. Zo kwamen de onderzoekers van Group-IB terecht bij een klantendienst die slachtoffers via de telefoon uitgebreide voorwaarden voor de 'investering' uit de doeken deden en een verregaande vorm van social engineering opvoerde.

Volgen Group-IB wordt het slachtoffer in de eerste plaats gevraagd een minimumbedrag van 250 euro te storten om een vervalst investeringsdashboard te zien. Bedoeling is hen te overtuigen nog meer geld te storten. Vaak wordt de scam pas echt ontdekt als het slachtoffer probeert dat geld terug af te halen, iets wat niet mogelijk is omdat er helemaal geen investeringsplatform is.

