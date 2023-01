Het onderwijsdepartement van de stad New York verbiedt het gebruik van ChatGPT op schooltoestellen en op het netwerk van de scholen. Het is bezorgd dat de AI-tool het leerproces negatief zal beïnvloeden.

Onderwijssite Chalkbeat sprak met een woordvoerder van het onderwijsdepartement in New York. Zij stelt dat 'negatieve impact op het leren door studenten, en zorgen rond de veiligheid en accuraatheid van de inhoud' de reden zijn om de tool te weren.

ChatGPT is een tool van OpenAI die begin december werd gelanceerd. Het laat je toe om vragen (en opvolgvragen) te stellen over een breed gamma aan onderwerpen. Maar ChatGPT kan ook uitgebreide essays schrijven over onderwerpen en is in dat opzicht ideaal voor de student die geen zin heeft om een onderwerp uit te diepen.

Kritisch denken

Het onderwijsdepartement van New York City vreest dat gebruik van ChatGPT schrijfopdrachten irrelevant maakt, maar vooral dat het studenten zal motiveren om vals te spelen en plagiaat te plegen. Het gebruik ervan is tegelijk nadelig om kritisch en probleemoplossend te denken.

Tegen moet ook genuanceerd worden dat ChatGPT zeer goed is, maar dat ook daar soms fouten opduiken in de details. Ook stopt de algemene kennis van de tool ergens in 2021. Vraag je ChatGPT over de situatie in Oekraïne, dan weet het bijvoorbeeld niet dat Rusland het land is binnengevallen en er al een klein jaar oorlog voert.

Chalkbeat zegt dat New York momenteel het enige onderwijsdepartement is dat de tool bant, maar wijst er op dat de keuze andere onderwijsdepartementen in de VS kan beïnvloeden om hetzelfde te doen.

Het nieuwe Googelen

De site laat wel in het midden of ChatGPT werkelijk een probleem vormt. Het laat onder meer een onderwijzer aan het woord die nuanceert dat hetzelfde werd gevreesd toen de zoekmachine van Google 15-20 jaar geleden haar intrede maakte in het onderwijs.

Sindsdien is het online opzoeken van concrete info veel makkelijker geworden. Hij pleit er ook voor dat de tool kan gebruikt worden om studenten te laten nadenken of een tekst wel correct is en hoe het beter kan. Toevallig raakte deze week ook bekend dat Google ChatGPT wil integreren in Bing, om zo beter te concurreren met Google.

Tegelijk is een ban nooit waterdicht. Op toestellen die niet van de school zijn en buiten het schoolnetwerk zitten, kan je nog altijd aan ChatGPT vragen om je huiswerk te doen. Ook scholen die de tool willen bestuderen kunnen uitzonderingen vragen.

