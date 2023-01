De start-up is te groot geworden, schrijft de CEO in een Slack-bericht.

SuperRare is een online marktplaats waar je NFT's kunt verhandelen, ofte digitale eigendomscertificaten. De start-up haalde in maart 2021 nog 9 miljoen dollar op in een Series A kapitaalsronde, en 'groeide gelijk met de markt', aldus John Crain, CEO van het bedrijf in een bericht aan het personeel.

Maar diezelfde markt is na een periode van hype, met reclame door allerlei bekende koppen als Paris Hilton en Jimmy Fallon, het voorbije jaar in elkaar gestuikt. 'We hebben teveel mensen aangenomen, en ik neem daar de verantwoordelijkheid voor', aldus nog Crain. SuperRare is niet het enige NFT-platform dat personeel aan de deur zet. Vorig jaar moest concurrent OpenSea ook al een vijfde van zijn personeel ontslaan.

SuperRare is een online marktplaats waar je NFT's kunt verhandelen, ofte digitale eigendomscertificaten. De start-up haalde in maart 2021 nog 9 miljoen dollar op in een Series A kapitaalsronde, en 'groeide gelijk met de markt', aldus John Crain, CEO van het bedrijf in een bericht aan het personeel. Maar diezelfde markt is na een periode van hype, met reclame door allerlei bekende koppen als Paris Hilton en Jimmy Fallon, het voorbije jaar in elkaar gestuikt. 'We hebben teveel mensen aangenomen, en ik neem daar de verantwoordelijkheid voor', aldus nog Crain. SuperRare is niet het enige NFT-platform dat personeel aan de deur zet. Vorig jaar moest concurrent OpenSea ook al een vijfde van zijn personeel ontslaan.