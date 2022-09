Na een piek in januari dit jaar, lijkt het voorlopig uit met de hype rond NFT's. Handelsvolumes in de jpg-reçuutjes is de voorbije maanden sterk gedaald.

Dat moet blijken uit gegevens van Dune Analytics, eerst opgemerkt door nieuwsagentschap Bloomberg. Volgens Dune Analytics is het volume van verkoop in NFT's gedaald van 17 miljard dollar in januari, tot 466 miljoen dollar in september van dit jaar. Het gaat om een daling van 97% in negen maanden. Dune Analytics baseert zich voor zijn analyse op gegevens van NFT-handelsplatformen als OpenSea, NFTX, LarvaLabs, LooksRare, SuperRare, Rarible en Foundation.

Dat zou overigens ook betekenen dat het handelsvolume terug lager is dan het was in juli vorig jaar, voordat NFT's aan een stevige hype onderhevig waren. Eind 2021 was er een hausse aan NFT-verkopen, en een stevige stijging in de prijzen ervan, die mede werd mogelijk gemaakt door een marketingcampagne rond Bored Ape Yacht Club. De NFT's van een reeks cartoon-apen werden onder meer gekocht en geëtaleerd door bekende Amerikanen als Jimmy Fallon en Paris Hilton. Ze waren korte tijd een statussymbool, maar hun populariteit ging even snel weer naar beneden.

Kroniek van een aangekondigde dood

NFT's zijn digitale eigendomsactes die worden bijgehouden op een blockchain. In die zin zijn ze een soort uitvergrote versie van de speculatie op de cryptomarkt, met dezelfde vragen rond fraude en milieu-impact. Veel van de huidige problemen op de NFT-markt zijn ook terug te brengen naar de 'cryptowinter'. De markt in digitale munten crashte eerder dit jaar, met een verlies van zo'n twee biljoen dollar voor het ecosysteem.

Dat het niet echt goed ging met de NFT-markt, bleek eerder al. In juni moest OpenSea, het grootste platform voor NFT-handel, een vijfde van zijn personeel ontslaan. Verkoop daar was gezakt met 75% in twee maanden

