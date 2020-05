De Leuvense blockchain start-up NGRAVE heeft zijn team versterkt met Jean-Jacques Quisquater, een vooraanstaand cryptograaf. Quisquater zal het bedrijf gaan adviseren over zaken als beveiliging, algoritmes en protocollen.

Quisquater, professor emeritus aan de KUL, is een bekende naam in cryptografische kringen. Zo wordt in de originele Bitcoin white paper naar zijn werk gerefereerd en is hij de co-auteur van zo'n 220 wetenschappelijke papers. Daarnaast staan er twintig patenten op zijn naam. Hij ontwierp onder meer de Corsair en Fame co-processors van Philips en NXP, die gebruikt worden in 85 procent van de paspoorten wereldwijd.

Hardware wallet

NGRAVE maakt de samenwerking met Quisquater bekend aan de vooravond van de lancering van NGRAVE ZERO, een hardware wallet met het hoogste beveiligingscertificaat ter wereld (EAL7). De verkoop daarvan start op 26 mei via een Indiegogo-campagne.

'We zijn vereerd dat Jean-Jacques Quisquater potentieel ziet in onze technologie', zegt Ruben Merre, CEO and co-founder of NGRAVE. 'Hij brengt ruim een halve eeuw aan cryptografie-ervaring met zich mee, en zijn inzichten zullen van onschatbare waarde zijn bij de verwezelijking van de visie van ons bedrijf.'

