Het bedrijf achter Pokémon Go moet kosten drukken om rond te komen.

Zo'n zes jaar na 'Pokémon Go' heeft het bedrijf achter het augmented reality spel moeite om dat succes te evenaren. Niantic zou volgens Bloomberg zo'n tachtig medewerkers ontslaan, en schrapt ook vier projecten die nog in de stijgers staan. In een mail aan zijn personeel schrijft CEO John Hanke dat het bedrijf 'een tijd van economische onrust' tegemoet komt, zo meldt Bloomberg. En dus moet er bespaard worden op kosten.

'We hebben besloten om enkele projecten stop te zetten en ons personeel met 8 procent in te krimpen om ons te focussen op de belangrijkste prioriteiten', bevestigt Jonny Thaw, VP Communicatie bij Niantic, in een mededeling aan techsite The Verge.

U kent Niantic als het bedrijf achter Pokémon Go, een mobiel spelletje dat in 2016 hordes mensen overhaalde om buiten te komen en tegelijk het concept 'augmented reality' breed bekend maakte. In het spel vang je virtuele monstertjes die in de echte wereld rondom je geplaatst worden. Het spelletje was een heuse hype en wist op vijf jaar tijd vijf miljard dollar binnen te halen. Maar dat succes blijft niet duren, en blijkt bovendien moeilijk te herhalen. Recenter lanceerde Niantic bijvoorbeeld

ook 'Pikmin Bloom', waarbij je met virtuele Pikmin rondwandelt en bloemen doet groeien, en 'Harry Potter: Wizards Unite', dat zich afspeelt in de Harry Potter wereld. Geen van de twee games wist de financiële hoogten van hun voorganger te evenaren.

Bij de projecten die Niantic nu schrapt zit onder meer 'Transformers, Heavy Metal', een AR-game ronde de gelijknamige robotfranchise. Nog volgens Bloomberg zouden twee andere aangekondigde projecten, 'NBA All-World' rond basketbalsterren, en 'Peridot', een virtueel huisdierenspel, wel nog gewoon gelanceerd worden.

