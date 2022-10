Apple moet in Brazilië 20 miljoen dollar betalen omdat het bedrijf iPhones verkocht heeft zonder lader.

Een rechter in de Braziliaanse miljoenenstad Sao Paulo heeft Apple donderdag veroordeeld tot de betaling van een schadevergoeding van 20 miljoen dollar voor de verkoop van zijn recente iPhonemodellen zonder oplader. Dat heeft de rechtbank bekendgemaakt.

Een burgerlijke rechtbank in Sao Paulo veroordeelde Apple voor oneerlijke handelspraktijken omdat het Californische bedrijf zijn iPhone 12 en 13-modellen verkocht zonder oplader. De zaak werd aanhangig gemaakt door de Braziliaanse consumentenvereniging ABMCC.

De uitspraak, waartegen Apple nog in beroep kan gaan, volgt op een boete van 2,5 miljoen dollar die de dienst consumentenbescherming van het ministerie van Justitie oplegde in september om dezelfde reden. Toen werd ook een verbod uitgesproken om de betrokken modellen nog te verkopen zonder lader.

Apple stopte sinds oktober 2020, bij de lancering van de iPhone 12, geen lader meer bij nieuwe telefoons 'omdat dat beter is voor het milieu'. De rechter beval het bedrijf ook om opladers te geven aan alle klanten die in de afgelopen twee jaar een iPhone 12 of 13 hebben gekocht én om voortaan opnieuw laders bij alle nieuwe telefoons te steken.

