De populaire filmpjesapp TikTok heeft Shouzi Chew benoemd tot nieuwe topman van het bedrijf. Chew is ook de financieel directeur van moederbedrijf ByteDance en blijft die rol vervullen.

Vanessa Pappas, die nu nog als interim-baas aan het hoofd van TikTok staat, wordt operationeel directeur. De verschuivingen aan de top zijn volgens TikTok nodig voor een strategische reorganisatie. Wat die koerswijziging precies inhoudt, maakte het bedrijf niet bekend. TikTok-eigenaar ByteDance werkte naar verluidt aan een beursgang. Maar volgens de Hongkongse krant South China Morning Post werd die uiteindelijk uitgesteld omdat het techbedrijf niet kon voldoen aan de eisen van zowel China als de Verenigde Staten.

Chinese autoriteiten zijn al langer bezig hun controle op grote techbedrijven in het land te vergroten. Onder Donald Trump beschuldigden de Verenigde Staten TikTok ervan persoonsgegevens door te spelen aan de Chinese communistische partij. Internationaal zijn er ook veel zorgen over de privacy van de vaak jonge gebruikers van de app.

Stormachtige periode

TikTok heeft een stormachtig verloop aan de top achter de rug. De voormalige baas van Disneys streamingdivisie, Kevin Mayer, trad in mei vorig jaar aan als hoogste baas van de populaire app. Drie maanden later vertrok hij alweer wegens het dreigende verbod dat de toenmalige Amerikaanse president wilde uitvaardigen op TikTok. Vanessa Pappas verving Mayer vervolgens op tijdelijke basis.

Chew was van 2015 tot 2020 financieel topman van Xiaomi, een grote Chinese fabrikant van smartphones en andere elektronica. Hij leidde ook een jaar de internationale divisie van dat bedrijf. Chew, die in Singapore woont en werkt, is sinds begin van dit jaar financieel eindverantwoordelijk voor ByteDance.

Vanessa Pappas, die nu nog als interim-baas aan het hoofd van TikTok staat, wordt operationeel directeur. De verschuivingen aan de top zijn volgens TikTok nodig voor een strategische reorganisatie. Wat die koerswijziging precies inhoudt, maakte het bedrijf niet bekend. TikTok-eigenaar ByteDance werkte naar verluidt aan een beursgang. Maar volgens de Hongkongse krant South China Morning Post werd die uiteindelijk uitgesteld omdat het techbedrijf niet kon voldoen aan de eisen van zowel China als de Verenigde Staten.Chinese autoriteiten zijn al langer bezig hun controle op grote techbedrijven in het land te vergroten. Onder Donald Trump beschuldigden de Verenigde Staten TikTok ervan persoonsgegevens door te spelen aan de Chinese communistische partij. Internationaal zijn er ook veel zorgen over de privacy van de vaak jonge gebruikers van de app.TikTok heeft een stormachtig verloop aan de top achter de rug. De voormalige baas van Disneys streamingdivisie, Kevin Mayer, trad in mei vorig jaar aan als hoogste baas van de populaire app. Drie maanden later vertrok hij alweer wegens het dreigende verbod dat de toenmalige Amerikaanse president wilde uitvaardigen op TikTok. Vanessa Pappas verving Mayer vervolgens op tijdelijke basis.Chew was van 2015 tot 2020 financieel topman van Xiaomi, een grote Chinese fabrikant van smartphones en andere elektronica. Hij leidde ook een jaar de internationale divisie van dat bedrijf. Chew, die in Singapore woont en werkt, is sinds begin van dit jaar financieel eindverantwoordelijk voor ByteDance.