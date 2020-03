De nieuwe versie van het Belgische eID-document heeft op de High Security Printing-conferentie in Lissabon de prijs voor 'beste regionale identiteitsbewijs' gewonnen.

De prijs is een erkenning voor het best beveiligde drukwerk, de beste systeeminfrastructuur en de beste implementatie van een officieel paspoort, identiteitsbewijs of ander type beveiligingspas.

De vernieuwde eID-kaart, die in januari 2020 is geïntroduceerd, omvat bijkomende veiligheidskenmerken om vervalsing verder te bemoeilijken, zoals weergave van de pasfoto op vijf plaatsen. Daarnaast is de eID een 'dual smartcard' die twee vingerafdrukken bevat en ook te gebruiken is als reisdocument volgens de specificaties van de ICAO (International Civil Aviation Organization).

In 2003 was België een pionier op het gebied van elektronische identiteitsbewijzen door als eerste land ter wereld een dergelijk document op nationaal niveau te introduceren. Sindsdien is de eID ook ingevoerd voor buitenlandse inwoners en voor kinderen onder de twaalf jaar, en uitgebreid met een hele reeks publieke en private toepassingen.

