Jamie Lannone wordt de nieuwe CEO van eBay. Hij komt van Walmart, maar werkte acht jaar lang voor de e-commerce reus.

Lannone begint op 27 april en zal ook in de raad van bestuur zetelen. Hij volgt daarbij Devin Wening op die in september vorig jaar vertrok onder druk van aandeelhouders. Hij werd tot nu toe tijdelijk vervangen door CFO Scott Schenkel

In België is eBay naast zijn eigen website sinds 2013 ook de eigenaar van 2dehands.be.

De nieuwe topman komt van retailgigant Walmart waar hij zes jaar werkte. Sinds begin dit jaar was hij er COO van de e-commerce afdeling van de winkelketen. Maar Lannone is geen onbekende voor eBay. Hij werkte van 2001 tot 2009 al voor het bedrijf.

Bij eBay zal de nieuwe CEO enerzijds rekening moeten houden met de belangen en eisen van grote aandeelhouders, de reden dat zijn voorganger is opgestapt. Maar gaat ook moeten inspelen op de coronacrisis, nu veel bedrijven gedwongen online moeten verkopen.

