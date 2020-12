Het Gentse IoT-bedrijf Waylay wil sneller groeien. Om dat te doen trekt het de Ier Leonard Donnely aan.

Donnely is geen volledig onbekende voor het bedrijf. Hij was al sinds september vorig jaar aan boord als non-executive director. Daarvoor werkte hij bij verschillende bedrijven die met netwerken, cloud of IoT bezig zijn, zoals Netronome en Apical Limited (vandaag een onderdeel van Arm). Hij was ook gedurende anderhalf jaar CEO van Artofus, dat hij zelf mee oprichtte en was zestien jaar lang voorzitter van Dublin Bay Capital Partners.

De komst van Donnely betekent dat medeoprichter Piet Vandaele niet langer het bedrijf leidt, maar Vandaele stapt niet op. Het bedrijf wil van start-up naar scale-up gaan en herstructureert, waarbij Vandale een van de drie business units van het bedrijf zal leiden.

Veselin Pizurica (CTO) en Wouter Van Eetvelde worden verantwoordelijk voor de andere twee afdelingen. Recent duidde het bedrijf ook Elly Schietse aan als hoofd marketing en Margot Vanden Poel als hoofd finance.

Waylay focust zich op software voor Internet of Things. Het bedrijf legt zich toe op automatisering en analytics oplossingen, vaak met een low code of zero code aanpak.

