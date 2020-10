Sensoren installeren, processen monitoren, data verzamelen: dat kan iedereen. Maar wat je met al die informatie doet, dat is een andere vraag. Met een makkelijk te integreren dataprocessing-toolbox wil het Gentse Waylay daar een mouw aan passen.

Het was al vroeg in het Internet of Things-verhaal dat Waylay-CEO Piet Vandaele en CTO Veselin Pizurica doorkregen dat de markt meer nodig zou hebben dan louter sensoren die data verzamelen. 'Bedrijven zijn als een gek op dat IoT gesprongen en allerhande apparaten in de gaten gaan houden', zegt Vandaele. 'Dat is natuurlijk mooi, maar de vraag is waar de meerwaarde zit. Wat kun je doén met de data die dat allemaal oplevert?'

En daar komt Waylay kijken. De start-up zorgt met een oplossing voor intelligente dataprocessing met resultaten waar je iets aan hebt. De software laat zich integreren in bestaande bedrijfsprocessen, zodat je die kunt bijsturen en verbeteren.

Vandaele geeft meteen een voorbeeld: 'Eén van de grote markten waarop we actief zijn, is die van de airconditioning. Daar is er een klant die Waylay gebruikt om zijn onderhoud en field support te regelen. Techniekers gaan niet langer periodiek langs, maar pas als uit de data blijkt dat een toestel een zeker aantal uren heeft gedraaid. Zo kun je veel efficiënter ingrijpen waar het nodig is.'

We zijn een soort Intel: je zult onze naam niet vaak tegenkomen, maar zijn eerder leverancier van software die onder de motorkap van een ander product wordt gebruikt

'Waylay Inside'

De CEO vergelijkt zijn onderneming graag met processorfabrikant Intel: 'Je zult onze naam niet vaak tegenkomen. Wij zijn eerder leverancier van technologie die onder de motorkap van een ander product wordt gebruikt - in dit geval om de informatieverwerking te regelen'. Daarom wordt Waylay ook verkocht als een dataprocessing-toolbox die de klant zelf nog moet aansluiten op bijvoorbeeld een ERP-platform of ander bedrijfsproces. 'Dat gaat heel vlot', vervolgt Vandaele. 'In nauwelijks twee of drie weken kun je een nieuwe use case live hebben staan. Om alles daarna te configureren, zijn bovendien geen IT-specialisten meer nodig: het systeem is zo eenvoudig dat de medewerkers die zich over de geconnecteerde producten ontfermen dat makkelijk zelf kunnen.'

Aan de man gebracht via een softwarelicentie, met eventueel wat bijkomende onderhoudskosten, is Waylay aan het groeien naar de status van scale-up. 'Ook in de producerende industrie zagen bedrijven al heil in onze aanpak. Een van hen is de grootste Aziatische speler in de instrumentatie (de verzamelnaam van meetinstrumenten, nvdr) die via Waylay lagers en pompen in machines monitort. Een tweede markt waarop we al goed voet aan de grond vinden is die van de slimme gebouwen. Daar slaagt men er dankzij ons product bijvoorbeeld in om het energieverbruik efficiënter te regelen.'

Een scale-up word je niet zomaar, de strategie ligt klaar. 'Om te beginnen moet je altijd over het best mogelijke product beschikken, klinkt het. 'Ons voordeel is dat we in 2014 al de essentie van IoT inzagen, namelijk wát je met de verkregen data zou doen, en die voorsprong moeten we nu behouden. Dan komen de klanten vanzelf, al blijven we natuurlijk ook actief sales doen. Daarnaast willen we de indirect sales uitbouwen via partners die ons product kunnen aanbieden. We zijn daarvoor onder andere in gesprek met een grote IT-speler in de VS en willen ook een samenwerking met Salesforce opzetten.'

Heldere ambities

Bootstrappen werkte goed voor Waylay. Zodoende groeide het bedrijf twee jaar rustig onder de auspiciën van het iStart-programma van imec, tot PMV en AAAF voor een investering van 1,2 miljoen euro zouden zorgen. Nu het bedrijf heldere ambities heeft om ook op de Amerikaanse markt actief te worden, ziet het ernaar uit dat een volgende injectie nuttig kan zijn. 'Daar zullen we echter pas over zes maanden duidelijkheid over hebben', zegt Piet Vandaele. Een volgende kapitaalronde zal dus eerder iets voor de tweede helft van 2021 zijn.

Waylay Maatschappelijke zetel: Gent Aantal vennoten: 2 Kapitaalronde: vermoedelijk tweede helft 2021 Website: Waylay.io

